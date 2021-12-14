Lübnan'da hayatını kaybeden 3 Hamas mensubu son yolculuklarına uğurlandı

AA 14 Aralık 2021 Salı 19:00 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 19:00

Sayda kentindeki Şuheda Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze namazından sonra naaşlar toprağa verilmek üzere kabristanlığa götürüldü.

Lübnan'ın önde gelen şahsiyetleri ve direniş gruplarından temsilcilerin katıldığı cenaze töreninde Filistin bayrakları açıldı, direniş ve ulusal birlik lehine sloganlar atıldı.

Sayda'daki Hamas yetkilisi Eyman Şenaa burada yaptığı konuşmada, "Ulusal Güvenlik Güçleri (Fetih'e bağlı) kamplardaki Filistin ulusal güvenliği için bir tehdit haline geldi." dedi.



Şenaa saldırıyla ilgili tüm sorumluların Lübnan makamlarına teslim edilmesini istedi.

Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de 10 Aralık akşamı meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas mensubu Hamza Şahin için 12 Aralık'ta düzenlenen cenaze töreni sırasında kalabalığa ateş açılmıştı. Saldırı, cenaze konvoyu bölgedeki Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaştığı esnada olmuştu.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Lübnan ordusu, dün cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurmuştu.