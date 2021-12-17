Lübnan'da iki gün önce kendisini ateşe veren kişi öldü

AA 17 Aralık 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:44

Lübnan resmi ajanı NNA'da yer alan haberde, ülkenin Baalbek vilayetinde 14 Aralık'ta kendisini ateşe veren vatandaşın durumuna değinildi.

Vilayete bağlı Bednayel köyü meydanında geçim sıkıntısı nedeniyle üzerine benzin döken vatandaşın o gün ağır yanıklarından dolayı hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Haberde, ismi açıklanmayan Lübnanlının hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yerel medyada daha önce çıkan haberlerde yaşamını yitiren kişinin emekli bir asker olduğu belirtilmişti.