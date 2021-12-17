İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6759
  • EURO
    17,7863
  • ALTIN
    906.108
  • BIST100
    2278.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da iki gün önce kendisini ateşe veren kişi öldü
Dünya

Lübnan'da iki gün önce kendisini ateşe veren kişi öldü

Lübnan'da iki gün önce geçim sıkıntısı nedeniyle kendisini ateşe verip ağır yaralanan emekli asker hayatını kaybetti.

AA17 Aralık 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:44
ABONE OL

Lübnan resmi ajanı NNA'da yer alan haberde, ülkenin Baalbek vilayetinde 14 Aralık'ta kendisini ateşe veren vatandaşın durumuna değinildi.

Vilayete bağlı Bednayel köyü meydanında geçim sıkıntısı nedeniyle üzerine benzin döken vatandaşın o gün ağır yanıklarından dolayı hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Haberde, ismi açıklanmayan Lübnanlının hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yerel medyada daha önce çıkan haberlerde yaşamını yitiren kişinin emekli bir asker olduğu belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.