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Lübnan'da İngiliz diplomatın katiline idam cezası verildi

Lübnan'da mahkeme, Aralık 2017'de İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Rebecca Dykes'in katiline idam cezası verdi.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Cebeli-i Lübnan Ceza Mahkemesi, Aralık 2017'de İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Rebecca Dykes'in katili Tarık Huveyşe'yi idam cezasına çarptırdı.
 
Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
 
Başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Metn bölgesindeki Aralık 2017'de otoyol kenarında polis ekiplerince Dykes'in cesedi bulunmuştu. Adli tıp kurumunda yapılan inceleme sonucunda, İngiliz diplomatın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı, ölüm nedeninin ise boğulma olduğu tespit edilmişti. Lübnan Emniyet Müdürlüğü ise Dykes'in katilinin olaydan birkaç gün sonra yakalandığını açıklamıştı.
 
Olayın ardından başlatılan soruşturmada Dykes'in, gece yarısı eğlenmek için gittiği bardan çıktığı ve bir taksiye bindiği bilgisine ulaşılmıştı.
 
Daha önce Irak ve Libya'da çalışan Dykes, Ocak 2017'den bu yana Lübnan'da İngiltere hükümetine bağlı Uluslararası Kalkınma Departmanı'nda görev yapıyordu.

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