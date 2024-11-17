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Dünya

Lübnan'da işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 36'ya ulaştı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, soykırımcı İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 22:22 - Güncelleme:
Lübnan'da işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 36'ya ulaştı
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Mikati, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı uyarınca ordunun görevlerini yerine getirmesine ve devlet otoritesini tüm Lübnan topraklarına yaymasına olanak sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı, İsrail'in Hasbaya bölgesini hedef alması sonucu iki askerin hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ölen Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, Lübnan ordusundan 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 14 Lübnan askerinin bilgileri paylaşıldı.

Lübnan ordusu daha önce İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde bir karakolu hava saldırısıyla doğrudan hedef aldığını açıklamıştı.

Saldırıda 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.

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