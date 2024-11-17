Lübnan'da işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 36'ya ulaştı

Mikati, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı uyarınca ordunun görevlerini yerine getirmesine ve devlet otoritesini tüm Lübnan topraklarına yaymasına olanak sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı, İsrail'in Hasbaya bölgesini hedef alması sonucu iki askerin hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ölen Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, Lübnan ordusundan 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 14 Lübnan askerinin bilgileri paylaşıldı.

Lübnan ordusu daha önce İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde bir karakolu hava saldırısıyla doğrudan hedef aldığını açıklamıştı.

Saldırıda 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.