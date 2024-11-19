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Dünya

Lübnan'da işgalci İsrail'e füze yağdı: 5 kişi yaralandı

Lübnan'da işgalci İsrail'in Tel Aviv bölgesini hedef aldı. Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine yönelik düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA19 Kasım 2024 Salı 00:21 - Güncelleme:
Lübnan'da işgalci İsrail'e füze yağdı: 5 kişi yaralandı
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.

İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi.

Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.

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