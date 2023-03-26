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Dünya

Lübnan'da kış saati uygulaması tartışması

Lübnan'da hükümetin kış saati uygulamasını 1 ay uzatması, ülkede tartışmalara neden oldu.

AA26 Mart 2023 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Lübnan'da kış saati uygulaması tartışması
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasına, 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu.

Hükümet, gün ışından daha fazla faydalanılması için her yıl mart ayında başlatılan uygulamanın ertelenmesi konusunda, herhangi bir gerekçe göstermedi ancak bunun ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Bu çerçevde pazar sabahı itibarıyla Lübnan'ın resmi saati değişmezken telefon ve saatlerde ise otomatik olarak yaz saati uygulamasına geçildi.

Lübnan'daki Hristiyan Maruni Kilisesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün değişmesi gereken ancak ertelenen saat uygulaması kararına uymayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, kararın alınması hususunda kendilerine danışılmadığı, uluslararası standartlar ve diğer tarafların mülahazatlarının dikkate alınmadığı savunuldu.

Kilisenin açıklamasının ardından Hristiyan STK, okullar ve partilerden de hükümetin saat kararına uyulmayacağı ve "yaz saati"ne geçileceği aktarıldı.

Beyrut merkezli LBCI ve MTV televizyon kanalları da aynı şekilde "gün ışığından daha fazla yararlanmak için" karara uymayacaklarını açıkladı.

Lübnan'ın hava yolu şirketi "Middle East Airlines" ise hükümetin kararını uygulayacaklarını ancak seferleri uluslararası saatlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu.

Devlete ait GSM şirketleri de abonelerine gönderdiği mesajda, "telefon ve saatlerin otomatik olarak ileriye alındığı ancak vatandaşların bunu manuel olarak değiştirebileceğini" hatırlattı.

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