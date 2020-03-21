İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da koronavirüs bilançosu artıyor: 4 ölü, 177 vaka
Dünya

Lübnan'da koronavirüs bilançosu artıyor: 4 ölü, 177 vaka

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 177'ye yükseldi.

IHA21 Mart 2020 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:02
ABONE OL

Lübnan’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 177’e ulaştı. Ülkedeki vatandaşlara sadece acil durumlarda sokağa çıkmasına izin verildi. Durumun kötüleşmemesi için polis ekipleri sürekli sokaklara inerek uyarı yapıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı vakaların durumunun stabil olduğunu belirleyerek vatandaşların dışarıya çıkmamasını istedi. Lübnanlı yetkililer vatandaşlara seslenerek panikte olmaması gerektiğini ve gerekli tedbirler alındığını vurguladı.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi
Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.