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Dünya

Lübnan'da koronavirüs kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı

Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

AA05 Mayıs 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:49
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınında yaşanan son gelişmeler ve bu çerçevede daha önce alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Başbakan Hassan Diyab, toplantı sırasında ülkede salgınla ilgili ikinci bir dalganın yaşanması ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin önlemleri sıkı şekilde takip etmesini istedi.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

Ülkede ayrıca 26 Mart'ta açıklanan hükümet kararıyla bazı istisnalar dışında Lübnan genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ramazan ayı itibarıyla kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında gece sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 arası olarak değiştirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 741, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.

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