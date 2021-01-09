Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneler doldu

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:42 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devlet hastanelerindeki tüm yatakların dolduğu Lübnan'da özel hastanelerde de boş yer kalmadığı bildirildi.

Lübnan Özel Hastane Sahipleri Derneği Süleyman Harun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel hastanelerde tüm yatakların dolduğunu ve hastanelerin daha fazla Kovid-19 hastası kabul edecek kapasitede olmadığını belirtti.

Harun, "Özel hastanelerde Kovid-19 hastanelerini karşılamak için boş yer kalmadı. Hastaneler çok zor durumda. Hastalar, hastaneye girip tedavi olmak için sıra bekliyor. Kovid-19 bölümleri ile yoğun bakımlar tamamen dolu." dedi.

Lübnan'da 70 özel hastanenin Kovid-19 bölümü bulunduğuna dikkati çeken Harun, yoğun bakımdaki hastalar için gerekli ilaçlara da zor ulaşıldığını ekledi.

Aktif vaka sayısı 70 binden fazla

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Lübnan'da Sağlık Bakanlığının dün açıklanan son verilerine göre, Kovid-19 salgınında toplam can kaybı 1570'e, vaka sayısı 210 bin 139 yükselirken, 138 bin 839 kişi sağlığına kavuştu.



Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 4 Ocak'ta hastanelerin doluluk nedeniyle daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylemişti.

Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.