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Dünya

Lübnan'da memur maaşlarının ödenemeyeceği açıklandı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Meclisin ek ödeme kararı çıkarmaması halinde haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini söyledi.

AA13 Haziran 2023 Salı 21:24 - Güncelleme:
Lübnan'da memur maaşlarının ödenemeyeceği açıklandı
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Mikati başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Mikati, Lübnan Meclisinin memurların maaşları için ek ödeme kararı almaması halinde haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyecek durumda olduklarını ifade etti.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019'da bir ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de bir ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Halihazırda ise karaborsada dolar 94 bin Lübnan lirasından işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan'da bir memur maaşı yaklaşık 1000 doları bulurken şu anda 100 doların altına geriledi.

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