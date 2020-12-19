Lübnan'da öğrencilerden harç protestosu

AA 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:12 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:12

Lübnan'da öğrenciler, ülkede faaliyet gösteren yabancı üniversitelerin öğrencilerden aldığı harçları dolar kuru üzerinden hesaplayarak tahsil etmesini protesto etti.

Uygulamaya karşı çıkan yaklaşık 200 öğrenci, gösteriye başkent Beyrut'un orta kesimindeki Şehitler Meydanı'ından başlayarak kuzeydeki El-Hamra Caddesi'ne kadar yürüdü.

Lübnan bayrağının yanı sıra üzerinde "eğitim herkesin hakkıdır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uygulamadan vazgeçilmesini talep eden sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin, öğrencilerin Amerikan Üniversitesinin Hamra Caddesi'ndeki ana girişine yaklaşmasını engellemesi üzerine iki taraf arasında arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri, öğrencilerin üniversitenin kapısına yaklaşmasını engellemek için insan kalkanı oluşturdu ve kendilerine taş atan öğrencilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Protestocular, eylem sırasında El-Hamra'daki bazı bankaların vitrinlerini tahrip etti.

Ülkede geçen yıl 1 doları 1500 Lübnan lirası üzerinden hesaplayan bazı yabancı üniversitelerin bu yıl 3 bin 900 liradan hesaplaması üzerine Lübnan'da sosyal medya aracılığıyla "öğrenci öfke günü" düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

Lübnan'daki özel üniversiteler, ücretlerini karaborsa ve resmi kur arasında ortalama bir dolar kuru üzerinden belirliyor.

Lübnan'da resmi kura göre 1 dolar 1515 Lübnan lirasından işlem görürken, karaborsada 8 bin yüz liradan satılıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Beyrut Limanı'nda ağustos ayında meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.