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Dünya

Lübnan'da rehine krizi! 6 saat süren ikna çalışmaları sonunda teslim oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle banka çalışanlarını rehin alan kişi teslim oldu. Şahıs yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
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Adı Bessam Şeyh Hüseyin olduğu açıklanan kişi, yaklaşık 200 bin dolarlık dondurulan döviz hesabından para çekememesi üzerine bankaya silahla geldi.

Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bankasının çalışanlarını rehin alan Hüseyin, yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hüseyin'e destek için banka etrafında toplanan mevduat mağdurlarının avukatlarından Nebihe Hamim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin'in hasta babasının tedavisi için paraya ihtiyacı olduğunu ancak bankanın kendisine ödeme yapmadığını ifade etti.

Avukat Hamim, Hüseyin'in tedavi için en az 50 bin dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Banka etrafında güvenlik güçlerinin bekleyişi devam ederken, rehinelerin sayısı ve durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Bessam Şeyh Hüseyin, mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle öğle saatlerinde bankaya silahla gelerek, çalışanları rehin almıştı.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

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