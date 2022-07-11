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Dünya

Lübnan'da Suudi Arabistan'a muhalif partinin kurucusu öldürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Suudi Arabistan yönetimine muhalif olan ve diasporada faaliyet gösteren bir partinin kurucusu öldürüldü.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan'daki mevcut yönetime muhalif olan ve 2020'de kurulan Londra merkezli Ulusal Meclis Partisinden yapılan açıklamaya göre, partinin kurucularından Mani el-Yami, henüz detayı bilinmeyen bir olayda öldürüldü.

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri ise Yami'nin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 2 kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, 2 failin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayın arkasında ailevi bir meselenin bulunduğunu itiraf ettikleri belirtildi.

Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ise, olayı aydınlattığı ve şüpheleri ortadan kaldırıldığı için Lübnan yönetimine teşekkür etti.

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