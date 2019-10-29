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Lübnan'da tansiyon düşmüyor! Hizbullah göstericilere saldırdı

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, başkenti Beyrut'ta hükümet karşıtı göstericilere saldırdı.

  • AA
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Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, "Riyad Sulh" ve "Şuheda" meydanlarındaki göstericilere taş ve sopalarla saldırdı. Söz konusu grup, meydanlarda kurulan çadırları ve platformları dağıtıp, bazılarını ateşe verdi.

Gazetecilere de saldıran Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, güvenlik güçlerinin uzun süren uğraşları sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.

- 6 GÖSTERİCİ YARALANDI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, söz konusu meydanlara ulaşmadan önce Beyrut'un orta kesimindeki Ring Köprüsü'nde bulunan göstericilere de saldırdı. Saldırı sonucu 6 gösterici yaralandı.

- BANKALAR YARIN DA KAPALI

Lübnan Bankalar Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriler nedeniyle 18 Ekim'den beri hizmet veremeyen bankaların yarın da kapalı olacağı duyuruldu.

Cemiyetin krizin halk üzerindeki baskısını hafifletmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, internet bankacılığı işlemlerinin devam edeceği ve müşterilerin sorularına cevap vermek üzere danışma ofislerinin hazır olacağı güvencesi verildi.

- BAŞBAKAN'DAN "İSTİFA" AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında, ülkede 13 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı.

Ülkeyi güvenlik ve yaşam tehlikelerine karşı korumak için insanların sesini dinlemeye ve çıkış yolları aramaya çalıştığını ifade eden Hariri, ancak tüm çabalarına rağmen çıkmaz yola girildiğini belirtmişti

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