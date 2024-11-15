İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4352
  • EURO
    36,2973
  • ALTIN
    2838.15
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da UNIFIL karargahına top mermisi isabet etti
Dünya

Lübnan'da UNIFIL karargahına top mermisi isabet etti

Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına patlamamış bir top mermisi isabet etti. Olayda yaralanma olmazken, karargahta maddi hasar meydana geldi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Lübnan'da UNIFIL karargahına top mermisi isabet etti
ABONE OL

UNIFIL'den yapılan açıklamada, UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinde bulunan karargahına düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Bölgenin hızla güvenliğinin sağlandığı ve top mermisinin bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı aktarıldı.

FRANSIZ UYRUKLU UNIFIL ASKERİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

UNIFIL'den yapılan başka bir açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'daki UNIFIL karargahına gitmek üzere yola çıkan konvoyun Şema beldesi yakınlarında trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Sahil yolunda yaşanan trafik kazasında Fransız uyruklu bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de hafif bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.