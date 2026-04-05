Lübnan'da yeni göç dalgası: İsrail tehdidi sonrası Kefr Hatta boşalıyor

İşgalci İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hatta beldesinde siviller evlerini terk etmeye başladı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 00:46
İsrail ordusu hava ve kara saldırılarının yanı sıra saldırı tehditleriyle Lübnan halkını yerinden etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun gece saatlerinde yaptığı saldırı tehdidinin ardından Kefr Hatta sakinleri evlerinden ayrılıyor.

Kefr Hatta beldesinde okullarda ve evlerde yerinden edilmiş yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor. Beldede, 2 Mart'ta başlayan İsrail saldırıları öncesi yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kefr Hatta beldesi için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Halktan evlerini boşaltmalarını isteyen Adraee, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve köyden en az 1 kilometre uzaklaşmalısınız." ifadesini kullanmıştı.

Başta Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Lübnan'da 1 milyon 162 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi yaralandı.

Kefr Hatta beldesi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki halkı göçe zorladığı Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

