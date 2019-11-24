16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan’da yeni hükümet arayışı: Teknokrat hükümet tartışılıyor

Lübnan'ın güneyindeki kentlerde teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi ve pazartesi günü genel greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar 39. gününde özellikle güneydeki kentlerde devam etti. 
 
Güneydeki Sayda kentinin sahil kesiminde "ekmek ve tuz" ismi verilen etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar yaptıkları yemeklerle sahilde yer sofrası kurdu. Etkinlikte yönetim sistemindeki mezhep uygulamasına son verilmesi ve teknokrat hükümeti kurulması istendi.
 
Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a teknokrat hükümetini kuracak kişiyi belirleme çağrısı yaptı. 
 
Sur kent meydanında da çok sayıda genç evlerinden getirdikleri yemeklerle "kahvaltı etkinliği" düzenledi. Gençler, kurtuluş hükümeti kurulması yönünde slogan attı.
 
Nabatiyye kentine bağlı Kefr Rumman bölgesinde düzenlenen yürüyüşte de "seçme yaşının düşürülmesini istiyoruz", "Nabatiyye ölümüne Beyrut'un yanında", "Halk rejimin düşmesini istiyor" ve "devrim" sloganları atıldı. Gösterilere Lübnanlı sanatçı Marsel Halife de katıldı. 
 
Sosyal paylaşım platformlarında ise yarın genel greve gidilmesi çağrıları yapıldı. 

- HÜKÜMETİ İSTİFAYA ZORLAYAN GÖSTERİLER 

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
 
Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

F.Bahçe deplasmanda kayıp

F.Bahçe deplasmanda kayıp

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü
 

POPÜLER HABERLER

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA