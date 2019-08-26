Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait yerler 3 hava saldırısıyla vuruldu.

Doğu Lübnan Dağları olarak bilinen bölgeye yönelik hava saldırılarını kimin düzenlediğine dair bilgi verilmedi.

Suriye'de aktif olmasıyla bilinen Ahmed Cibril liderliğindeki FHKC/GK, 1982'den bu yana Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırlarına tekabül eden dağlık bölgede varlık gösteriyor.

Beka bölgesinde düzenlenen hava saldırılarının, dün gece Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullandı.