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Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 2 ölü

Lübnan'ın Sayda kentindeki Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Miye Miye Mülteci Kampı'nda dün Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen Ensarullah Hareketi mensubu iki kişinin tartışması sonucu çıkan çatışmalar bugün yeniden alevlendi. Filistinli silahlı gruplar arasında bugün yaşanan çatışmalarda Fetih Hareketi'nden Ahmed Mansur ve Muhammed Ays yaşamını yitirdi. Olaylarda aralarında Hamas'ın Miye Miye Mülteci Kampı temsilcisi İbrahim Selame'nin de bulunduğu en az 20 kişi yaralandı. Taraflar arasındaki çatışmalarda ağır ve hafif silahların kullanılması nedeniyle kamp içindeki bazı yapılar zarar gördü ve kampa yakın okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Miye Miye Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmaların acil olarak durdurulması ve kamptaki Filistinli gruplara bağlı emniyet güçlerinin güvenliği sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Aralarında siyasi ve güvenlikle ilgili konular başta olmak üzere çeşitli nedenlerle anlaşmazlık bulunan Filistinli gruplar, dün 9 kişinin yaralandığı olaylardan sonra birbirlerini suçlamıştı.

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