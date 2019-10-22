Lübnan’daki gösterilerde Erdoğan rüzgarı

Beş gündür devam eden ve toplam 2 milyon kişinin katıldığı gösterilerde halk, ülkedeki ezberleri bozarak tüm siyasi partileri eleştirirken, meydanların yıldızı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Lübnanlıların Başkan Erdoğan’a destek sloganları attığı görüldü. Protestocular, “Canımız, kanımız sana feda olsun Erdoğan” şeklinde sloganlar atarak terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

BAKAN MAAŞLARINA KESİNTİ

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın liderliğinde Baabda Sarayı’nda toplandı. Zirvenin ardından açıklama yapan Başbakan Saad Hariri, 2020’de yeni vergi getirilmeyeceğini, bakan ve milletvekillerinin maaşlarında da yüzde 50 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.