Lübnan'daki Kassam Tugayları İsrail'in Hayfa kenti ve yerleşim birimlerine saldırıyı üstlendi

Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinden İsrail'e doğru bugün fırlatılan roketler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliama karşılık Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyi, Şlomi ve Naharya yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın saldırılarının ardından İsrail'e ait savaş uçakları da roketlerin fırlatıldığı bölgeleri bombaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'da yer alan Lebveniyye ve Muşrife beldelerinin çevrelerini vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.