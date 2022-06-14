Lübnan'dan ABD'nin önerisine cevap!

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Lübnan'ın doğal kaynakları ve deniz sınırlarındaki egemenlik hakkına vurgu yapan Avn'ın, ABD'nin aylar önce Lübnan'a tartışmalı deniz sınırına ilişkin sunduğu çözüm önerisine yanıt verdiği aktarıldı.

Avn'ın ABD'nin önerisine verdiği yanıtın detayına değinilmeyen açıklamada, Hochstein'ın Lübnan'ın yanıtını birkaç gün içerisinde İsrail tarafına ileteceği belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Avn'ın, Hochstein'ın Lübnan'a İsrail'in yanıtı ile en kısa zamanda dönmesini temenni ettiği kaydedildi.

- ABD'NİN LÜBNAN'A SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırının çözümüne ilişkin ABD'nin Beyrut yönetimine sunduğu çözüm önerisine ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yerel medyaya göre Hochstein'ın şubat ayında Beyrut'a yaptığı son ziyarette yaptığı önerinin, Lübnanlı yetkililere zengin gaz yatakları bulunan ancak Lübnan'ın hak iddia ettiği Kana Sahası'nın İsrail-Lübnan arasında paylaşılmasıydı.

Ancak Lübnan hükümeti, şubattaki öneriye herhangi bir cevap vermemişti.

Yerel medyaya konuşan bazı kaynakların, Avn ve Hochstein arasında bugün yapılan toplantıda ise, Lübnan'ın Kana Sahası için başka bir öneride bulunduğu ileri sürüldü.

Avn'ın, Kana gaz sahasının tamamının Lübnan'da kalması ve karşılığında İsrail'in şu anda sondaj çalışmaları yaptığı Kariş gaz sahasını alması teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı. Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

- GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.