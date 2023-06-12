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Dünya

Lübnan'dan BM'ye kritik çağrı: İsrail sınır ihlallerini durdurmalı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletleri (BM), sınırdaki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Lübnan'dan BM'ye kritik çağrı: İsrail sınır ihlallerini durdurmalı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Başbakan Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Mikati, Buhabib ve Lazaro ile bu ayın başından itibaren Lübnan'ın güney sınırında meydana gelen güvenlik gelişmelerini ele aldı.

Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirten Mikati, bu çerçevede tüm güney sınırında istikrarın korunması için UNIFIL ve Lübnan ordusu arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Mikati, BM'den İsrail'e "sınır üzerinde Lübnan'ın egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini durdurması için baskı uygulaması" talebinde bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN SINIRI ÜZERİNDEKİ İHLALLERİ

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında bölge sakinleri ve İsrail ordusu arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Son olarak Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır, 7 Haziran'da sınırı ihlal ederek hendek kazmaya çalışan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek çalışmasını engellemişti.

Nasır ile dayanışmak için 9 Haziran'da cuma namazını sınırda kılan Kefr Şuba sakinleri İsrail ordusunun gaz bombalı müdahalesine maruz kalmıştı.

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