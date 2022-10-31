Lübnan'dan GKRY ve Suriye açıklaması

Bakan Hamiye, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki hükümet binasında bir araya geldi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamiye, GKRY ve Suriye ile deniz sınırı çizimine ilişkin 15 yıl aradan sonraki gelişmeler konusunda ilk değerlendirmenin detayları hakkında Mikati'ye bilgi verdiğini söyledi.

Sınır çizimiyle ilgilenen komiteyi toplantıya davet edeceğini belirten Hamiye, GKRY ve Suriye ile meselelere sükunetle, tüm ülkelerin menfaati doğrultusunda ve uluslararası hukuk ile Lübnan yasalarına göre yaklaşılacağını kaydetti.

Hamiye, "Bu hafta ve gelecek hafta doğrudan bu konuda aceleci davranmayacağız ancak tüm tarafları memnun eden bir süreç değerlendirmesi için zaman ayıracağız." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, 28 Ekim'de, detaylı bilgi vermeksizin, GKRY ile tartışmalı deniz sınırı çizimi meselesinde bir formülde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda GKRY.

Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.