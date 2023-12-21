İsrail, 76 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

LÜBNAN: İSRAİL İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU TOPRAKLARIMIZDAN DERHAL ÇEKİLMELİ

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, "İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

Haşim, BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı karara tam bağlılığını vurgulayan Haşim, Lübnan hükümeti ve Başbakanı Necib Mikati'nin, savaşın Lübnan'a doğru yayılmasını önlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak Lübnanlılar da Filistinliler gibi işgal edilen toprakların bir karışından bile vazgeçmeyecekler. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli."

Haşim, El-Mari kasabasının etekleri, Kafr Şuba tepeleri ve Şeba Çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğunu ve tarih, hak ve gerçeğin de Lübnan'ın yanında olduğunu kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 17 Aralık'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda görüşmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmesinin, İsrail ile Lübnan arasında, özellikle Hizbullah ile yaşanan gerilimleri çözmenin siyasi yollarını incelemek üzere gerçekleştiği belirtilmişti.

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyinin (Ağustos 2006'da aldığı) 1701 sayılı kararının uygulanmaması Lübnan ile savaşa yol açabilir." ifadelerine yer verilmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile sınır üzerinde tartışmalı bölgeler için BM aracılığı ile İsrail ile müzakere edeceklerini belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:05 İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darp ederek öldürdüğü bildirildi.

06:03 İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi zor şartlar altında tuttuğu bildirildi.

05:05 Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, "İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

02:35 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

01:12 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

01:09 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

00:28 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.

00:18 Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.

00:13 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

00:11 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin minimum seviyede faaliyet gösterdiğini ve çok sınırlı bakım sağladığını bildirdi.

00:05 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.