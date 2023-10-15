Lübnan'dan İsrail'in askeri karargahı hedef alındı! 4 km'lik alan kapatıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail'in, çatışmaların 9. gününde Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarken İsrail ordusunun beyaz fosforlu top mermileri kullandığına yönelik kanıtlar bulundu.

İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2329'a yükseldi.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E TANKSAVAR FÜZESİ ATILDI, BİR İSRAİLLİ ÖLDÜ



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar;

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki iki Yahudi yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını belirtti

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile Gazze Şeridi'ne tıbbi destek için yaklaşık 5 milyon dolar tahsis edildiğini belirtti

Lübnan'daki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü karargahına roket isabet etti

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu duyurdu

Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla savaşının "ölümcül ve durumu sonsuza kadar değiştireceğini" söyledi

Hizbullah: Yoğun saldırılar Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki askerlere yeni bir tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlattı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas bizim parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız" dedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son durum ele alındı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de insani hukuka saygı duyulması gerektiğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin güvenlik hedeflerine ulaşması için ordunun "Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğini" söyledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını belirterek, hiçbir tarafın kendi güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamayacağını, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını bildirdi.

Tunus, Filistin için tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağının Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'yi tahliye etme girişiminin çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceği bir soykırım anlamına geleceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "güneye gidin" uyarısının ardından tahliyeler sürerken, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, "Çocuklarımızı güvenli bir yere götürmek zorundayız" dedi.

BM: UNICEF, Gazze'deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in eylemlerinin "nefsi müdafaa sınırlarını aştığını" belirterek, Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.

ABD, Filistinli gruplarla yaşanan çatışmaların ardından isteyen vatandaşların ve onların birinci derece yakınlarının yarın İsrail'den deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tahliye edileceğini duyurdu.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü.

İsrail tarafından Gazze'nin Deir al-Balah şehrinde dün 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısının yıkımı görüntülendi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve 3 İsraillinin yaralandığı ve 1 İsraillinin öldüğünü bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: BM'nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki el-Am'ari Mülteci Kampı'na Baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskın sırasında iki Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında subayların da olduğu 7 askerinin daha isimlerini paylaştı.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2329'a yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışan 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin halkının bölünmesi amacıyla Hamas'ın İsrail tarafından tasarlandığını söyledi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, "Fransa baskısı" nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenlediği ve 3 Filistinliyi ağır yaraladığı belirtildi.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

"Atlas Aslanları" lakaplı Faslı milli futbolcular, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi ve Filistinlilerle dayanışma mesajı verdi.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda yaralanan çocuklar, tedavi için kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

01:21 Londra Metropolitan Polisi, kentte dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısını 15 olarak açıkladı.

01:07 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için "acil insani yardım koridoru kurulmasını" görüştü.

01:04 İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.

00:55 ABD, İsrail-Filistin çatışmasında 29 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

00:45 ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini savundu.

00:33 Suriye'de Şam yönetiminin kontrolündeki Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

00:23 Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlarını yayımladı.

00:18 Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefonda görüşmesinde, Filistin'e insani yardımlarına devam edeceklerini bildirdi.

00:15 ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

00:12 Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile "Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları" değerlendirdi.

00:02 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile "Filistin ve İsrail arasında artan gerilime" ilişkin gelişmeleri görüştü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.