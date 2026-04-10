İsmini açıklamak istemeyen Lübnanlı yetkili, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili. "İsrail ile gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması beklenen ateşkes görüşmeleri, müzakere değil, hazırlık niteliğinde" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.

İşte Lübnan-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar:

09:40 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

09:32 Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nın ev sahipliğinde İsrail ve Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söyledi.

05:43 İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

02:54 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait en az 10 roketatar sisteminin düzenlenen hava saldırıları ile imha edildiğini açıkladı.

02:25 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

02:17 İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını, ancak saldırının önlendiğini açıkladı.

00:36 Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail'i, ateşkes görüşmelerinin devam etmesine rağmen Lübnan'da "soykırım" suçu işlemekle suçladı.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.

00:11 ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ilk başta kabul ettiği ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından fikrini değiştirdiği öne sürüldü.