Lübnan'dan Suriye sınırı kararı! 4'ü kapatıldı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye sınırındaki Meşrai el-Kaa ve el-Kasr bölgelerinde yer alan yasa dışı 4 geçiş yolunun ordu birlikleri tarafından kapatıldığı ifade edildi.



Lübnan ordusu, birkaç günden beri Suriye sınır hattında yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmaları yürütüyor.

- LÜBNAN-SURİYE SINIRINDA YAŞANAN SON OLAYLAR

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli askerleri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.