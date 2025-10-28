İSTANBUL 19°C / 11°C
  Lübnan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Lübnan'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, terörle mücadele işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu tehdide karşı mümkün olan tüm çabayı göstermede kararlı olduklarını belirtti.

28 Ekim 2025 Salı 15:02
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Terörle Mücadelede Uluslararası Adli İşbirliği" konulu bölgesel konferansa, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile hükümet ve ordu yetkilileri katıldı.

Avn, 2 gün sürecek konferansın açılışında yaptığı konuşmada, terörün masum sivilleri hedef alması nedeniyle hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını, terör tehdidine karşı mücadelede konusunda mümkün olan tüm çabayı göstermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Avn, "Lübnan ordusunun terörle mücadelede büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve her seferinde onlara karşı zafer kazandığını" ifade etti.

Terörle mücadelede bilgi paylaşımı, adli yardımlaşma, sanıkların iadesi ve mahkeme kararlarının uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Avn, "Bu alanda Arap ülkeleri arasında yürütülen kapsamlı yargı, güvenlik ve istihbarat işbirliği çabaları, siber, biyolojik ve diğer modern terör türleriyle mücadele etme gücümüzü artırmaktadır." dedi.

