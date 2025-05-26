Lübnan'dan topraklarını işgal eden İsrail'e baskı talebi

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Selam, ülkeyi ziyaret eden Senatör Angus King başkanlığındaki ABD'li heyeti başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Görüşmede ülkenin güneyindeki bazı noktalarda devam eden İsrail işgaline değinen Selam, "İsrail'in güneydeki Lübnan topraklarının tümünden çekilmesi ve Lübnan egemenliğini ihlal eden saldırılarına son vermesi için ABD'nin daha fazla baskı yapması gerekir." dedi.

Lübnan ordusunun ülke sınırlarında güvenliği sağlaması için ABD'nin sağlayacağı desteklerin önemine işaret eden Selam, Lübnan'ın egemenliğini tüm topraklarında sağlamaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki Filistin mülteci kamplarında da egemenliği sağlamaya kararlı olduklarını söyleyen Selam, hükümet olarak Filistin mülteci kampları için bir takvim belirlediklerini ve bunu uygulamaya başlayacaklarını ifade etti.

Hükümetin ekonomik reformlarının da konuşulduğu görüşmede, Suriye'yle ilgili gelişmeler ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusuna da değinildi.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan soykırımcı İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.