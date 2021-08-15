Lübnan'dan Türk Hastanesi talimatı!

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 16:38 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:38

Konsey, ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinde 28 kişinin hayatını kaybetmesine ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan yakıt deposu patlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, güvenlik güçleri ile Sağlık Bakanlığının olaya ilişkin bazı önlemler alması yönünde kararlar alındı.

Ordu ve emniyet güçlerinden, Akkar bölgesinde güvenlik önlemleri almaları ve vatandaşların güvenliğini sağlamaları yönünde talimat verildi.

Güvenlik güçlerinin 15 Eylül 2021'e kadar bir ay boyunca enerji kaynakları dağıtımının denetimini sağlamaları yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanlığından Akkar'daki patlamada yaralananların tedavilerini üstlenmesi; durumu kritik yaralılara yurt dışında tedavi imkanı sağlanması için gerekli bağlantıları kurulması istendi.

Ülkenin güneyinde inşa edilen Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin en kısa sürede hizmete açılması için Sağlık Bakanlığına talimat verilen toplantıda, bakanlık, Sayda Türk Hastanesi'nde görev alacak personelin atanması için daha sonra Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere istisnai bir onayın çıkarılmasıyla görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığına ayrıca ülkedeki hastanelerde hizmetlerin aksamaması için gerekli akaryakıtı temin etmesi talimatı verildi.

Açıklamada, yaralıların tedavisi için desteklerini bildiren dost ve kardeş ülkelere teşekkür edildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, gün içerisinde yaptığı açıklamada patlamanın yansımalarını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyini "olağanüstü" toplantıya çağırmıştı.

- Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.