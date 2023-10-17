İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9239
  • EURO
    29,5931
  • ALTIN
    1728.34
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin sürekli yanında durduğu ve her alanda destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

AA17 Ekim 2023 Salı 18:25 - Güncelleme:
Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür
ABONE OL

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünün ardından yazılı açıklama yaptı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Türkiye'nin Lübnan'a her alanda verdiği destekten dolayı Fidan'a teşekkür etti.

Mikati, Beyrut Limanı patlamasında zarar gören Dışişleri Bakanlığı binasının restoresinde Türkiye'nin verdiği desteğin ülkesinin içinde bulunduğu mevcut şartlarda teşekküre değer bir adım olduğunu kaydetti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Lübnan'ın güneyi ve Gazze'deki mevcut durum da ele alındı.

Başbakan Mikati, şu anki önceliğin "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması" olduğunu söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.