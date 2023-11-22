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Dünya

Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'e baskı kurun

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu ülkesinin güneyinde sivilleri ve gazetecileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı kurmaya çağırdı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'e baskı kurun
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Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı özel konutunda kabul etti.

Mikati görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkes sağlanması ve bölgede sürdürülebilir barışçıl çözüm bulunması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı, "bölgede etkili ülkelerin ve uluslararası toplumun Lübnan'ın güneyinde sivilleri ve gazetecileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması için Tel Aviv yönetimine baskı kurma" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne insani ara verilmesini öngören uzlaşıyı "iyi bir gelişme" olarak değerlendirdi. Abdullahiyan, kalıcı bir ateşkes üzerinde çalışmanın önemini vurguladı.

Kalıcı ateşkesin sağlanamaması halinde bölgedeki durumun kötüye gideceği uyarısında bulunan İranlı Bakan, böyle bir senaryoda bölgenin 7 Ekim öncesindeki haline dönmeyeceğini ifade etti.

  • Lübnan Başbakanı Necib Mikati
  • İsrail saldırıları
  • Tel Aviv yönetimi

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