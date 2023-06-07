Lübnanlı çiftçiden cesur hareket: İsrail buldozerinin çalışmasını engelledi

Lübnan basınında yer alan görüntüler ve çıkan haberlere göre, Lübnan'da İsmail Nasr adlı bir çiftçi ülkenin güneyindeki sınır üzerinde hendek kazan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek kendisini siper etti.



Haberlerde Nasr'ın, İsrail'in sınırı ihlal ettiği ve böyle bir çalışma yürütme hakkı olmadığı gerekçesiyle buldozeri engellediği kaydedildi.



Olayın Lübnan'ın Kefar Şuba bölgesinde meydana geldiğine dikkat çekilen haberlerde, çiftçi ile İsrail güçleri arasındaki gerginlik sırasında Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü askerlerinin de hazır olduğu aktarıldı.



Sosyal medyada yer alan görüntülerde, buldozerin üzerine sürülmesi ve kısmen toprak altında kalmasına rağmen Lübnanlı çiftçinin geri çekilmemesi dikkat çekiyor.



Nasr'ın eyleminden vazgeçmemesi üzerine İsrail ordusunun sınır çalışmasını durdurduğu belirtildi.

