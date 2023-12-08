Lübnanlı çocuklardan Gazze'deki akranları için destek eylemi

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğrafları ve üzerinde "İsrail çocukları öldürüyor", "60 gün içerisinde yüzde 70'i çocuk ve kadın olan 16 bin 248 kişi öldürüldü" ve "Gazze'de 59 okul yerle bir edildi" yazılı dövizlerle toplanan Lübnanlı çocuklar, uluslararası toplumun Gazze'deki çocukların ölümüne sessiz kalmasını protesto etti.



Eylemci çocuklar, "kırmızıya boyanmış maskeleri" ağızlarına takıp, Filistin bayraklarını taşıdı.

Gösteriye katılan Semir Mezher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatın en temel ihtiyacından bile mahrum bırakılan Filistinli Gazze'deki çocuklarla dayanışmayı göstermek ve onların mesajını dünyaya duyurmak için buraya geldik." dedi.

İsrail'in aralıksız saldırısı altındaki Gazzeli çocukların çok zor bir süreçten geçtiğini, en temel haklara bile sahip olamadıklarını aktaran Mezher, "Çocuklar eğitim, sağlık, psikolojik destek hizmetlerinin yanı sıra can güvenliğinden de yoksun." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne herhangi bir yardımın girmesine izin vermediğini ve bu duruma karşı dünyanın sessiz kaldığını belirten Mezher, UNICEF'e, bu konu hakkında daha ciddi ve oradaki çocukların hayatına dokunacak adımlar atması çağrısında bulundu.

