Lübnanlı ''Osmanlı İzcileri'' ülkelerine döndü

Eski "Osmanlı İzcileri" olarak bilinen "Lübnan'ın Müslüman İzcileri" ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye gelen Lübnanlı ekip, arama kurtarma çalışmalarını tamamladı. Ekibin lideri Mahmud Madi, ülkelerine hareket etmeden önce bölgedeki çalışmalarını anlattı.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için 34 kişilik ekiple 11 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştıklarını belirten Madi, ekibin arama kurtarma ve lojistik çalışmaları için Hatay'a konuşlandırıldığını söyledi.

Madi, çalışmalara katılan ekibin içinde 12 arama kurtarma ve 10 sağlık personelinin bulunduğunu kaydetti.

Depremlerin Lübnan'da da şiddetli bir şekilde hissedildiğini belirten Madi, "Depremlerin Türkiye'de meydana getirdiği hasardan haberdar olduktan kısa süre sonra meslektaşım Wissam Mustafa El Hajjar, Türkiye İzcilik Federasyonu ile temasa geçti ve biz de burada toplanmaya başladık." ifadesini kullandı.

Madi, Türk Kızılay'ı, AFAD ve Türkiye İzcilik Federasyonu ile koordineli çalıştıklarını belirterek, ekiplerinin bölgede ilgiyle karşılandığını ve gittiği her yerde takdir topladığını dile getirdi.

İKİ MÜSLÜMAN KARDEŞ "OSMANLI İZCİLERİ"NİN TEMELLERİNİ ATTI

Lübnan'ın Müslüman İzcileri Başkanı El Hajjar ise eski adıyla "Osmanlı İzcileri" olarak bilinen "Lübnan'ın Müslüman İzcileri"nin kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Abdul Cabbar Khairi ve Abdul Settar Khairi kardeşlerin,19. yüzyılın sonlarında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okumak için geldiklerini söyleyen El Hajjar, mezun olduktan sonra eğitimlerine devam etmek için İngiltere'ye gittiklerini aktardı.

El Hajjar, iki kardeşin ilk defa 1908'de eğitim gördükleri İngiltere'de "Erkek İzciler" hareketine katıldıklarını belirterek, Lübnan'a döndükten sonra da 1912'de "Osmanlı İzcileri"nin temellerini attıklarını söyledi.

İki kardeşin, bir yıl sonra dönemin başkenti İstanbul'a ziyarette bulunmak için gittiklerini aktaran El Hajjar, "O zamanlar sınırlar olmadığı için insanlar İstanbul'a gidip gelebiliyordu. Böylelikle yaptıkları işleri yöneticilere anlatabiliyordu." dedi.

Khairi kardeşler tarafından kurulan "Osmanlı İzcileri", Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Lübnan'ın Müslüman İzcileri" ismini aldı.

El Hajjar, Lübnan'ın Müslüman İzcileri'nin, 2004'de Türkiye İzciler Federasyonu ile de resmi ilişkiler kurduğunu belirterek, İstanbul, Erzurum, Konya ve Çanakkale'de ortak eğitim kampları düzenlediklerini söyledi.