Lukaşenko Putin'den petrol sahası istedi

IHA 05 Kasım 2020 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:32

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Görüşmeye dair hem Kremlin Sarayı’ndan hem de Belarus Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden ayrı ayrı açıklamalar yapıldı. Görüşmeye dair en detaylı bilgileri Belarus tarafı aktardı. Gece saatlerine doğru yapılan açıklamada, “Liderler arasında yapılan görüşmede dünyadaki gelişmeler de ele alındı. Bu doğrultuda Belarus’a komşu ülkeler Polonya, Litvanya ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alınırken aynı zamanda ABD’de düzenlenen başkanlık seçimlerine dair de istişarelerde bulunuldu” denildi.

LUKAŞENKO, PUTİN’E PETROL SAHASI SORDU

Belarus tarafından yapılan açıklamada 2 ülke arasındaki askeri ve ticari işbirliklerinin de görüşüldüğü ifade edildi. Buna göre St. Petersburg’un 110 kilometre batısında, Finlandiya Körfezi’nin Luga Körfezi’nde bulunan Ust-Luga limanından hem askeri hem de ticari alanların açıklaması konusu ele alındı. Liderler bu konuda büyük ölçekte anlaşırken aynı zamanda 2021 yılından itibaren Rusya’nın Belarus’a yeni petrol ürünleri aktarması konusunda da pürüzlerin giderilmesi yönünde uzlaşıya varıldı. Belarus tarafı görüşmeye dair yaptığı açıklamada en dikkat çeken bilgi olarak Lukaşenko’nun, Putin’den işletmek üzere petrol sahası istemesi konusunu paylaştı. Kamuoyuna aktarılan bilgide, “Belarus Devlet Başkanı, Rus mevkidaşından Rusya’daki bir petrol sahasının Belarus tarafından işletilmesi ile ilgili ihtimali sordu. Vladimir Putin bu fikri destekledi. Konunun detaylandırılmasından sonra müzakerelerde bu konu ele alınacak” denildi.