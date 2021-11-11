Lukaşenko'dan ortalığı karıştıracak sözler: Kafasızlara, konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim

Sputnik Türkiye 11 Kasım 2021 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:52

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında toplanan göçmenlerin AB topraklarına girmesine izin verilmeyişi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "Polonya bizi sınırı kapatmakla korkutmaya çalışıyor. Lütfen kapatın, göreceksiniz siz sınırı kapatınca sınıra giden sığınmacıların sayısı azalmayacak. Mesele bu değil" dedi.



'EGEMENLİĞİMİZİ KORURKEN HİÇBİR ŞEYDEN GERİ DURMAMALIYIZ'

Belarus lideri şöyle devam etti: "Ya biz de belarus üstünden transiti (doğalgaz akışı) kapatırsak? Ukrayna üstünden de gaz alamazsınız, orada da Rusya sınırı kapalı. Baltıklar üstünden (gaz almanızın) yolu yok. Polonyalılar ile almanlar için (gaz vanalarını) kapatırsak ne olur? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korurken bizi hiçbir şeyden geri durmamalıyız."

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Belarus üstünden, Yamal-Avrupa isimli doğalgaz boru hattı geçiyor. Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan bu boru hattından doğalgaz tedariki son zamanlarda artmış durumda.

'KAFASIZLARA, KONUŞMADAN ÖNCE DÜŞÜNMELERİNİ TAVSİYE EDERİM'

"Biz Avrupa'yı ısıtıyoruz, onlarsa bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor. Ya biz buraya giden doğalgaz borusunun vanalarını kapatırsak?" diye sözlerini sürdüren Lukaşenko, "Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DAKİ HERKESE DUYURMASI İÇİN DIŞİŞLERİ'Nİ GÖREVLENDİRDİM'

Lukaşenko ayrıca, Avrupalıların kendilerine 'sindirilemez ve kabul edilemez yeni yaptırımlar' uygulaması hâlinde, buna 'karşılık vereceklerini Avrupa'daki herkese duyurması için' Dışişleri'ni görevlendirdiğini de ekledi.