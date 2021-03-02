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Dünya

Lukaşenko'dan Putin'e teklif: Bize bu uçakları verin

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki askeri üslere Rusya'ya ait savaş uçaklarının yerleştirilmesi teklifinde bulundu.

star.com.tr02 Mart 2021 Salı 21:25 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 21:25
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, uzun süre devam eden ve iktidarını sarsan halk protestolarının ardından Rusya'dan daha fazla askeri destek talep ediyor.

Enflasyonun yükselmesi tehdidi altında olan Belarus'un Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ekonomik ve askeri ilişkileri görüşmek üzere geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Rusya askeri işbirliği konulu toplantıda, "Bize bu uçakları verin. Ama Ruslar ve Belaruslar bu uçakları o zamanki gibi birlikte kullanmalılar. Yeterli sayıda üssümüz var, yenileri inşa edilmemeli, niye parayı israf edelim. Bunun için en iyisi yeni uçaklar satın almak veya inşa etmek." şeklinde konuştu.

Putin'in bu teklife herhangi bir itirazının olmadığını dile getiren Lukaşenko, "Eğer uçaklar üslerimizde bulunacaksa doğal olarak bu uçaklar için silah istememiz gerekecek, üstelik bunlar en gelişmiş silahlar olmalı. Nükleer savaş başlıklarından bahsetmiyoruz, konvansiyonel silahları kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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