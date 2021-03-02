Lukaşenko'dan Putin'e teklif: Bize bu uçakları verin

araya geldi.

Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Rusya askeri işbirliği konulu toplantıda, "Bize bu uçakları verin. Ama Ruslar ve Belaruslar bu uçakları o zamanki gibi birlikte kullanmalılar. Yeterli sayıda üssümüz var, yenileri inşa edilmemeli, niye parayı israf edelim. Bunun için en iyisi yeni uçaklar satın almak veya inşa etmek." şeklinde konuştu.

Putin'in bu teklife herhangi bir itirazının olmadığını dile getiren Lukaşenko, "Eğer uçaklar üslerimizde bulunacaksa doğal olarak bu uçaklar için silah istememiz gerekecek, üstelik bunlar en gelişmiş silahlar olmalı. Nükleer savaş başlıklarından bahsetmiyoruz, konvansiyonel silahları kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

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