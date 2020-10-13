Lukaşenko'ya ültimatom! 'Taleplerimizi yerine getirmeniz için 13 gün var'

star.com.tr 13 Ekim 2020 Salı 19:22 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 19:23

Belarus'un eski cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, Belarus muhalefetinin talepleri karşılanmadığı takdirde iki hafta içinde aktif eylemlere geçmeyi planladıklarını duyurdu.

Tikhanovksaya, muhalefetin ulusal makamlardan görevdeki Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun istifası da dahil olmak üzere tüm taleplerinin bu tarihten önce yerine getirilmesini beklediklerini, kolluk kuvvetlerinin ise protestoları dağıtmayı bırakıp tüm tutuklu muhalifleri serbest bırakması gerektiğini ifade etti.

Tikhanovskaya, yetkililerin bu talepleri karşılamaması durumunda muhalefetin grevler düzenleyeceğini, yolları kapatacağını ve kamuya ait firmaların hiçbir satış yapmayacaklarını belirterek, "Bu 13 gün boyunca Belaruslular'ın 'barışçıl ve istikrarlı' protestolarını sürdüreceklerini duyurdu.

Belarus'ta geçtiğimiz pazartesi günü 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı protestoların ardından İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerine ölümcül silah kullanma yetkisi verildiğini duyurmuştu.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla başlayan ve halihazırda devam eden sokak gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı 13 bini geçti.

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