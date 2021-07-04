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Dünya

Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 22:37 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 22:38
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Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.

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