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Dünya

Lüksemburg'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İsrail'in bombaladığı Gazze'de kadınların ve çocukların öldüğünü, bir an önce ateşkesin sağlanmasını veya çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini söyledi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Lüksemburg'dan Gazze için ateşkes çağrısı
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Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi toplantısına girerken gazetecilere açıklama yapan Bettel, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili konuşurken çatışmaların durmasının önemine işaret etti.

İnsani ara verilmesine yönelik AB çağrısı hakkında üye ülkeler arasında metin üzerindeki tartışmaların önemi olmadığını vurgulayan Bettel, bu tür tartışmaların dikkatleri sahadaki sivillerin acılarından uzaklaştırdığını belirterek "Nasıl adlandıracağımız umurumda değil. Bir ateşkesi veya çatışmalara insani ara verilmesini sağlayacak tüm girişimleri dikkate almalıyız. Önemli olan şu: Her geçen gün savaşla ilgisi olmayan insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor." dedi.

AB Liderler Zirvesinde İsrail-Filistin çatışmasına "insani ara veya aralar" verilmesine yönelik çağrı, bu çağrının nasıl bir metinle yapılacağı ve metnin dili gibi konularda zirve toplantısı başlayana kadar müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyordu.

Liderlerin zirvede bu müzakerelere nokta koyması ve AB'nin ortak tutumunu belirlemesi bekleniyor.

Bazı AB ülkelerinin "insani ara" terimine karşı çıktığı, bazılarının uzun sayılabilecek "ara" yerine kısa "aralar" çağrısı istediği, bazılarının ise bu tür bir aranın "Hamas'ın toparlanmasına fırsat vereceğini" öne sürerek buna itiraz ettiği belirtiliyordu.

  • Xavier Bettel
  • Ateşkes
  • İnsani Ara

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