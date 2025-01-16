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Dünya

Lula: Gazze'de ateşkesin sağlanması umut verici

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'de ateşkes sağlanmasının kalıcı bir çözüm için 'umut verici' olduğunu ifade etti.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 07:47 - Güncelleme:
Lula: Gazze'de ateşkesin sağlanması umut verici
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Sosyal medya platformu X'ten İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yapan Lula da Silva, çatışmanın tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Lula da Silva, "Çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması, tüm Orta Doğu'da barış ve istikrarın inşasına yardımcı olacaktır. Gazze'deki ateşkes umut verici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapılarak, ateşkesten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşma şartlarına saygı gösterilmesi, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın Gazze'ye engelsiz girişinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Brezilya, barış sürecinin derhal başlatılması ve iki devletli çözüme olan bağlılığını bir kez daha vurgulamaktadır."

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