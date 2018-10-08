Lula gölgesiyle yüzde 30 oy aldı 

Dilma Rousseff’e yönelik yargı darbesi sonrası iki yıldır ekonomik kriz ve asayiş sorunlarıyla boğuşan Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’da 100 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı devlet başkanlığı seçiminde Fernando Haddad sürprizi yaşandı. 12 yıllık hapis cezası nedeniyle adaylıktan men edilen Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın işaret etmesiyle yarışa giren İşçi Partisi’nin (PT) adayı Haddad, yüzde 29,3 ile beklentinin üzerinde oy alarak, seçimleri, 28 Ekim’de gerçekleşecek ikinci tura taşımayı başardı. Favori olarak gösterilen Sosyal Liberal Parti’nin (PSL) adayı Jair Bolsonaro ise yüzde 46 oy almasına rağmen beklentinin altında kaldı. 2013-2017 yılları arasında Sao Paulo belediye başkanlığı da yapmış olan ve ailesi yaklaşık 100 yıl önce Osmanlı hâkimiyetindeki Suriye’den Brezilya’ya göç ettiği için ‘Osmanlı torunu, el Turco’ gibi lakaplarla da anılan Haddad, seçim sonrası yaptığı açıklamada “altın bir fırsat bulduk” dedi.

TROPİK TRUMP

İşçi Partili Haddad, ‘ilk tur sonuçlarının Brezilya’da demokrasinin karşı karşıya bulunduğu risklere dikkat çektiğini’ ifade ederek, “Eşitsizliği azaltmayı ve toplumsal adaleti sağlamayı istiyoruz” şeklinde konuştu. Eski bir yüzbaşı olan, diktatörlükten yana söylemleri bulunan, suçlulara karşı ağır cezalar getireceği yönünde vaatleri olan ve savunduğu aşırı sağcı görüşleri nedeniyle ‘Brezilyalı tropik Trump’ olarak adlandırılan Bolsonaro ise seçim sonuçlarını hastaneden değerlendirdi. Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında bıçaklandığı için ağır yaralanan ve bu nedenle seçim kampanyasına ara vermek zorunda kalan siyasetçi, “Televizyonda süre alamadığımızı ve 30 gündür hastanede yattığımı göz önüne alırsak bu büyük bir zafer” şeklinde konuştu.

VENEZUELA UYARISI

Ülkesinin artık sola doğru bir adım atmaması gerektiğini savunan Bolsonaro, ikinci tur için “Brezilya’nın sonu ekonomik krizdeki komşu Venezuela’ya benzememeli” uyarısında bulundu. Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında özellikle Donald Trump hakkında olumlu açıklamalar sarf etmiş; Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi olan Brezilya’nın dış politikasına dair verdiği vaatlerde özellikle Venezuela gibi solcu rejimlere karşı daha sert bir politika izlemeyi ve ABD ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Jair Bolsonaro geçerli oyların 49 milyon 184 bin 240’ını, Fernando Haddad ise 31 milyon 58 bin 828’ini aldı.