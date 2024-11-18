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Dünya

Lula'dan G20 Liderler Zirvesi öncesi neoliberalizm eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı 'Sosyal G20' forumunda neoliberalizmi 'sert' bir dille eleştirdi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 07:03 - Güncelleme:
Lula'dan G20 Liderler Zirvesi öncesi neoliberalizm eleştirisi
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Lula da Silva, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesi, bağımsız sivil toplum kuruluşları (STK) ve çeşitli sosyal kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında neoliberalizmi hedef alan Lula da Silva, piyasaların sesi ile sokakların sesi arasındaki eşitsizliğin giderek derinleştiğini ve bu durumun neoliberal politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

G20 Zirvesi'nden beklentilerini dile getiren Lula, şu sözleriyle sosyal hareketlere çağrıda bulundu:

"Eğer liderler olarak bizler sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, farkı yaratacak olan sizlersiniz. Sesinizi yükseltin; aksi takdirde hiçbir şey değişmez. Piyasaların sesi ile sokakların sesi arasındaki eşitsizlik giderek artıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

  • neoliberalizm
  • Brezilya
  • G20 Liderler Zirvesi
  • Luiz Inacio Lula da Silva

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