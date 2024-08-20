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Dünya

M çiçeği virüsü nedeniyle KDC'de en az 570 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M çiçeği virüsü nedeniyle yıl başından beri en az 570 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
M çiçeği virüsü nedeniyle KDC'de en az 570 kişi hayatını kaybetti
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KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaptığı açıklamada, ülkedeki M çiçeği virüsü salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Kampa, bu yılın başından bu yana 16 bin 700 doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildiğini ve bunların 570'ten fazlasının öldüğünü belirtti.

Salgının Afrika'nın 17 ülkesine yayıldığını aktaran Kampa, özellikle 15 yaş altı çocuklar başta olmak üzere genç nüfusu etkilediğini ifade etti.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.

- M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

  • M çiçeği virüsü
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • hastalık

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