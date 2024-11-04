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Dünya

M23 milisleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kasabanın kontrolünü ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kamandi Gite kasabasının kontrolü '23 Mart Hareketi (M23)' adlı isyancı grubunun eline geçti.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
M23 milisleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kasabanın kontrolünü ele geçirdi
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Ulusal basındaki askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, Kuzey Kivu eyaletine bağlı Kamandi Gite kasabasında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında uzun süre çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından 35 bin nüfuslu Kamandi Gite, M23 üyelerinin eline geçti.

Kamandi Gite çevresinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

BİRÇOK KASABAYI ELE GEÇİRDİLER

M23 üyeleri, Şubat 2023'te bölgede yine stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

SALDIRILAR İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLDU

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • 23 Mart Hareketi
  • isyancılar

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