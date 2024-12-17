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Dünya

M5 karayolunda bulundu! Birçok askeri görev emri var

Suriye'de kritik M5 karayolunda terk edilmiş halde duran bir askeri araçta, devrik Esed rejimine ait binlerce sayfa askeri evrak ele geçirildi.

IHA17 Aralık 2024 Salı 12:11 - Güncelleme:
M5 karayolunda bulundu! Birçok askeri görev emri var
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Suriye'de M5 karayolunda terk edilmiş halde duran bir askeri araçtan yol kenarına saçılan binlerce sayfa askeri evrak bulundu.

Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolunda bulunan kullanılamaz haldeki terkedilmiş araçlar görüntülendi.

Yağmalanmış bir askeri araçtan binlerce sayfa askeri evrak yol kenarına saçılmış halde bulundu. Evraklarda askerlerin hangi bölgede görev yaptığı, hangi aracı kullanarak nereye gittiği ve birçok askeri görev emri olduğu görüldü.

Muhalif grupların başkent Şam'a ilerlemesinde kilit rol oynayan M5 karayolunda rejime ait yakılmış ve yağmalanmış onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında terkedilmiş halde bulunmuştu.

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