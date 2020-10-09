Macaristan: AB Kazakistan'a vize kolaylığı sağlamalı

AA 09 Ekim 2020 Cuma 16:11 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 16:12

Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ve Kazakistan arasında ortaklık ve iş birliği anlaşmasının imzalandığını ve Kazakistan'ın AB vatandaşlarına tek taraflı vize kolaylığı sağlama kararı aldığını belirten Szijjarto, "Vize kolaylığı sağlayan anlaşma bir an önce yürürlüğe girmeli." dedi.

Siyasi, kültürel ve ekonomi alanında 2 ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini dile getiren Szijjarto, bu kapsamda Macaristan'ın 250 Kazak öğrenciye burs sağladığını ve Macar MOL Grubunun bu ülkedeki yatırımlarının 200 milyon doları aştığını kaydetti.

Szijjarto, ülkesinin, Kazakistan'ın da üyesi olduğu Türk Konseyi ülkeleriyle ilişkilerine büyük önem verdiğini bu ülkelerle ilişkisini güçlendirmek istediğini vurguladı.

Szijjarto, Macaristan'ın bu kapsamda, Türk Konseyi'nin yanı sıra Uluslararası Türk Akademisi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda gözlemci üye statüsünde bulunduğunu ve benzer şekilde Türk Yatırım Fonu'na da katılmak isteğini bildirdiğini söyledi.

Türk Konseyi ülkelerinin zor zamanda Macaristan'ın yardımına koştuğuna da dikkati çeken Szijjarto, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk dalgasında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ülkesine yardım yolladığını hatırlattı.

Muhtar Tleuberdi ise Macaristan'ın Kazakistan için stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu, her 2 ülkeyi önemli siyasi ve ekonomik çıkarların birbirine bağladığını belirtti.

Tleuberdi ayrıca Macaristan'ın Türk Konseyi'nde gözlemci ülke konumunda bulunmasına rağmen tam üye gibi aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.