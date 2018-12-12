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Macaristan askerleri IKBY'de kalmaya devam edecek

Macaristan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ferenc Korom, Macar askerlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) varlığının devam edeceğini açıkladı.

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Peşmerge güçlerine eğitim veren Macar askeri birliğini ziyaret etmek üzere Erbil'e gelen Korom, IKBY Peşmerge Bakanı Serbest Lezgin ile görüştü.

Korom, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin IKBY'deki askeri varlığının 2019'da da devam edeceğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından bu yana Macaristan'ın bölge güvenliğine ciddi şekilde önem verdiğini belirten Korom, Peşmerge güçlerine askeri eğitim vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan IKBY Peşmerge Bakanı Lezgin ise Macaristan Genelkurmay Başkanı ile 2014-2017 tarihlerinde DEAŞ ile mücadele sırasında çıkan çatışmalarda yaralanan Peşmergelerin Macaristan'daki tedavileri ve Peşmergelere askeri eğitim gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te Irak'ın Musul kenti başta olmak üzere ülkenin üçte birini ele geçirmesinden sonra, Macaristan'ın da aralarında olduğu birçok ülke ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun çatısı altında Irak'ta varlık göstermeye başlamıştı.

Irak'ta, DEAŞ ile mücadelenin büyük oranda sona ermesine rağmen hem ABD hem de koalisyona bağlı güçler bölgedeki askeri faaliyetlerine devam ediyor.

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